Sabre laser, hologramme, robot… les inventions de la saga Star Wars sont-elles devenues une réalité ?

Pour ce qui est des robots, qu'ils soient bipèdes ou dotés de parole humaine, cela n'est plus de science-fiction. Petit à petit, ils acquièrent, avec l'aide de l'Homme, de plus en plus de compétences. Après avoir appris à se déplacer, s'exprimer, reconnaître et même sentir, les chercheurs en robotique s'échinent à leur conférer le sens du toucher ou à leur faire ressentir les émotions humaines.

Enfin, concernant les vaisseaux spatiaux, Elon Musk, le patron de SpaceX, est déjà sur le coup. Mais Falcon Heavy, pourtant aujourd'hui la fusée la plus puissante du monde, est encore loin d'atteindre la vitesse de la lumière.