Sabres lasers, hologrammes, vaisseaux… les inventions de Star Wars sont-elles devenues réalité ?

L'Ascension de Skywalker dernier opus de la saga planétaire entamée par Star Wars voici 42 ans. Il s'agit du cinquième long-métrage de l'univers Star Wars produit en cinq ans et Disney, qui a toutefois prévu d'autres films, a promis de ralentir le rythme pour éviter au public de se lasser.



Le sujet en tête de cet article a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.