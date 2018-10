La voiture autonome, star du Mondial de l'Auto

Le Mondial de l'Auto 2018 ouvre ses portes ce jeudi matin à Paris. Dans la course à l'innovation, on s'attend à découvrir plus d'informations sur la voiture autonome. Cette dernière est d'ailleurs devenue la star de ce salon. Guillaume Devauchelle, le vice-président en charge de l'Innovation chez Valéo, nous fait découvrir de quoi est capable ce bijou de la technologie. Basée sur des véhicules standards, la voiture autonome est simple à manier. Elle est équipée de capteurs ultrason, d'un scanner Lidar et de diverses autres fonctionnalités. A noter qu'elle est capable de s'insérer sans difficulté dans la circulation parisienne et de réaliser d'autres prouesses.