Sonnette connectée, casque audio intelligent... Découvrez les premières innovations présentées au CES 2019

La réduction de bruit active est le nouvel argument fort des fabricants de casques audio. Ou comment faire en sorte que le bruit de la ville, des transports en commun ou du bureau ne vous empêche pas de profiter pleinement de votre son sans vous couper non plus du monde extérieur. Jabra va encore plus loin. A l'occasion du CES 2019, la marque lance son casque Elite 85h doté d'une technologie d'intelligence contextuelle nommée Jabra SmartSound.

Celle-ci allie la réduction de bruit active à une technologie maison (HearThrough) pour adapter l'écoute sonore à l'environnement et permettre ainsi une expérience musicale optimale et une prise d'appel de meilleure qualité. L'acoustique s'adapte en détectant plus de 6.000 caractéristiques sonores. Vous passez d'un milieu très bruyant à une zone plus calme, vous n'avez rien à régler car le Elite 85h le fait de lui-même en sélectionnant l'un des modes disponibles (Commute, In Public, In Private). Il est possible aussi de personnaliser les paramètres. Le casque dispose par ailleurs de six microphones pour les appels et la commande mains libres (sans appui sur un bouton) épaulée par plusieurs assistants vocaux (Google Assistant, Siri, etc.). L'autonomie du casque est portée à 32 heures avec la réduction de bruit activée.

Prix : 299 € - Disponible à partir d'avril 2019 en Noir/Titane, Beige doré et Bleu Navy