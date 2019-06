Salon E3 du jeu vidéo : Keanu Reeves, l’invité surprise d’un "Cyberpunk 2077" plus que prometteur

Dans la longue vidéo de 45 minutes que nous avons pu voir, nous avons découvert un nouvel environnement, Pacifica. Un district conçu pour être un resort de luxe mais qui a été laissé à l’abandon et livré à des gangs qui y font la loi. Parmi eux, les Voodoo Boys, menés par un grand gaillard créole. Prénommé Placide, il va confier une mission au héros afin d’aller libérer une femme retenue par un autre gang, les Animaux. Ceux-ci sont épaulés par des autorités de cybervigilance, Netwatch. Tout cela se déroule sur fond de technologie, piratage informatique, etc. V s’est d’ailleurs vu implanter une biopuce contenant le secret de l’immortalité et l’esprit visiblement de Johnny. Ensemble, ils vont traquer les cyberpirates, mais aussi les âmes échappées sur le réseau.





Plus globalement, Cyberpunk 2077 est un jeu d'action et de rôle narratif se déroulant à Night City, ville fictive du nord de la Californie. V est un mercenaire punk et cybernétique. L’action se déroule dans un monde ouvert très vaste où l’on nous promet aucun écran de téléchargement pour passer d’une zone à l’autre. Il y aura pour cela des véhicules (moto, voiture, etc.) pour circuler. Votre héros ou héroïne sera hautement customisable physiquement, mais aussi dans son tempérament (hacker, adepte de la baston, intelligent, infiltration...), ses atouts et même son passé. Tout cela aura des répercussions dans vos choix et dans les alternatives qui se présenteront à vous dans le jeu (discussion, options de jeu, réaction des autres personnages, etc.). Mais il est possible de faire évoluer tout cela en cours de partie grâce à des points de compétence ou bonus pour les accessoires.