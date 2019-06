"Stranger Things Le jeu" sort le 4 juillet : comment Netflix s'est lancé dans le jeu vidéo

Autre jeu en préparation par BonusXP, Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Ce sera une adaptation de la série Netflix Originals, elle-même tirée du film de 1982 qui a marqué une génération avec son monde heroic fantasy et ses marionnettes. 'Nous avions un autre genre de stress sur ce projet car l'univers était connu et a ses fans", se rappelle Dave Pottinger.





Pour parfaire le scénario et le jeu, les équipes de Netflix ont fait appel à The Henson Company (du réalisateur Jim Henson), détentrice des droits du film et de son univers. "Ils sont venus voir les marionnettes pour prendre des photos et des vidéos. Ils voulaient être sûrs que cela reste fidèle au film et à la série", glisse Stephanie Wise, en charge de l'interactivité. Le jeu de stratégie et tactique arrivera sur Nintendo Switch d'ici à la fin de l'année. Comme Stranger Things qui propose du contenu en complément de la série, Dark Crystal a choisi de développer bien mieux les différents clans croisés dans la saga, chose qui ne pouvait pas être réalisée sur petit ou grand écran.