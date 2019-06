Salon E3 du jeu vidéo : on a testé le cloud gaming selon Xbox

La console ne devient plus centrale, mais elle joue néanmoins toujours un rôle capital chez Xbox qui continue d’y voir la “meilleure façon de jouer”, que ce soit donc chez vous ou ailleurs. Car c’est surtout le marché potentiel de plus d’un milliard de joueurs sur smartphones et tablettes qui lui fait de l’oeil. Et, à l’heure où même les smartphones les plus puissants ne disposent pas de jeux aussi haut de gamme que les consoles et les PC, les perspectives et possibilités du cloud gaming sont énormes.





A l’occasion du salon E3 du jeu vidéo qui se tient cette semaine à Los Angeles, nous avons pu avoir une première expérience du cloud gaming à la sauce Xbox. Installé autour d’une table haute, nous avons pu tester le service avec les jeux Forza Horizon 4, Gears of War et Halo 5. Ils tournaient sur des smartphones raccordés en Bluetooth ou en filaire à une manette Xbox classique. Pas de console en vue, mais un jeu lancé depuis des serveurs Azure situés à près de 600 km de là et accessible ensuite par l’intermédiaire du wifi du bâtiment.