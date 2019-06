Salon E3 du jeu vidéo : "Cyberpunk 2077", "Watch Dogs Legion", "Avengers"… notre Top 10 des futures nouveautés

Troisième épisode de la franchise, Watch Dogs prend cette fois ses quartiers dans un Londres au futur alternatif, secoué par une crise économique et sociale et soumis à la répression des autorités. La rébellion guette et se forme petit à petit avec tous les Londoniens qui souhaitent rallier la cause de de DedSec. Et c'est là la force de ce jeu signé Ubisoft. Pour la première fois, pas de héros attitré ou à personnaliser. Et pour cause : tous les personnages du jeu peuvent être votre héros. Vous allez devoir créer votre propre "gang" en tentant de recruter des passants de toutes sortes, de tous âges et de tous styles. A vous de réussir à les convaincre. Ils pourront être hackers, as de la robotique, experts en meurtre ou roi de l'infiltration.





Disponible le 6 mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC