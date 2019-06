Salon E3 du jeu vidéo : Sekiro, The Division 2, Resident Evil 2… A quoi faut-il jouer cette année ?

Succès éclatant il y a trois ans, The Division proposait un concept assez original : la ville de New York était ravagée par un virus diffusé le jour du Black Friday. Coupée du monde, "Big Apple" était livrée aux factions les plus dangereuses et seuls des civils entraînés dans le plus grand secret pouvaient ramener l’ordre. Le jeu de tir multijoueur se téléporte cette fois à Washington, sur le point de tomber à son tour face à de multiples adversaires armés jusqu’aux dents. La Division se remet en ordre de bataille dans une capitale américaine plus lumineuse, mais particulièrement hostile. Sens tactique, coopération et exploration sont au menu.





Disponible sur PS4, Xbox One et PC