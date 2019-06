Salon E3 du jeu vidéo : après la NES mini et la PlayStation Classic, revoici la PC Engine !

Comme ses homologues, la PC Engine mini voit ses dimensions divisées par deux et tiendra dans la paume de la main. Elle sera livrée avec une manette aux mêmes dimensions que l'originale et se raccordera à un téléviseur via la prise HDMI. Il sera néanmoins possible de lui donner une allure rétro avec l'affichage 4:3 et le balayage d'époque de l'écran cathodique (avec les lignes !). Les nostalgiques pourront également lui adjoindre le multitap qui permettait à l'époque de jouer jusqu'à cinq joueurs (en option).





Le prix et la date de mise en vente seront annoncés ultérieurement. Aux Etats-Unis, la console mini se nommera TurboGrafx-16 mini tandis qu'elle garde son nom d'origine au Japon (PC Engine mini).