Salon IFA des innovations à Berlin : frigo, linge sale... l'électroménager connecté du futur promet du sur-mesure

Premier exemple, chez Candy, le constructeur italien passé depuis l'année dernière sous pavillon chinois depuis son rachat par le géant Haier. On connaissait chez Candy le four qui intègre une tablette connectée dans sa porte pour choisir au plus près les paramètres de cuisson d'un plat ou pour découvrir de nouvelles recettes. La marque va aujourd'hui plus loin, au rayon lave-linge cette fois.





Avec "Snap & Wash", les derniers modèles de l'entreprise veulent tirer parti de l'intelligence artificielle et du deep learning pour tous ceux qui hésitent toujours devant le programme de lavage à choisir. Grâce à son application mobile, l'utilisateur peut simplement prendre une photo de son tas de linge sale. L'app promet alors d'analyser très finement l'image pour détecter les matières et les couleurs et déterminer ainsi le programme de lavage le plus adapté. On attend de le tester en vrai pour se prononcer définitivement. Mais si ça marche, ça évitera à beaucoup de tout laver à 30 degrés, "dans le doute"...