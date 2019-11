Voir derrière un mur et sans caméra lors d'une prise d'otages ? C'est (peut-être) pour bientôt

À l'aide d'un boîtier noir qui capte les ondes à travers le mur, les forces de l'ordre ou l'armée pourraient dans le futur déterminer la présence d'otages, la position et les mouvements des individus présents dans un local. En effet, ce système retranscrit les informations nécessaires via un smartphone. Il serait également capable de détecter et d'identifier le type d'arme utilisé par les preneurs d'otages. À noter que ce dispositif fonctionne avec le Wifi.