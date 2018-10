Mondial de l’Auto : comment la réalité virtuelle s’invite dans votre voiture

A l’occasion du Paris Motor Show, et en marge du Mondial de l’auto, quelques startups spécialisées sont venues montrer tout leur savoir-faire en termes d’innovations mêlant les technologies et la technique. Par petite touche, la réalité augmentée vient en effet en aide aux concepteurs, constructeurs ou aux futurs acheteurs.





Le futur de la vente de véhicule prendra peut-être ainsi moins de place chez les concessionnaires. La société ZeroLight a par exemple noué un partenariat avec StarVR, concepteur du casque de réalité virtuelle StarVR One assez innovant en 8K et avec un champ de vision très large (210°) et haute définition, pour proposer aux acheteurs de customiser leur prochaine voiture.





Résultat : il est désormais possible de configurer un Porsche Cayenne Turbo selon ses goûts et envies. Casque sur la tête, vous voilà projeté au cœur de Tokyo (le choix de la ville est imposé), votre véhicule devant vous. Vous avez alors une vue à 360 degrés et toute une palette d’options à disposition (couleur extérieur, des sièges, choix des enjoliveurs et d’accessoires) pour concevoir la voiture, tourner autour pour mieux voir le rendu ou même monter à l’intérieur pour savoir si les fauteuils en cuir seront mieux en noir ou en rouge. Tout change en temps réel car le casque dispose d’une technologie de suivi du regard. On peut regarder par la fenêtre ou voir les effets de la lumière sur la carrosserie. Le véhicule est à l’échelle, vous en ouvrez ou fermez les portes comme le coffre.