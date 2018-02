Samsung : ce que l’on sait des prochains Galaxy S9 et S9+

Les deux modèles devraient embarquer une puce Exynos 9810 pour les déclinaisons européennes (Qualcomm Snapdragon 845 aux Etats-Unis). En revanche, la suite de la fiche technique diffère pour les deux smartphones. Le Galaxy S9 devrait se contenter de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage quand le Galaxy S9+ afficherait 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. On évoque aussi un modèle à 256 Go comme chez Apple. Les problèmes de batterie rencontrés par le Galaxy Note7 n’auront freiné qu’un temps la frénésie et la gourmandise de Samsung en matière d’autonomie. Selon plusieurs sources, les S9 et S9+, ou au moins ce dernier, seraient équipés d’une batterie de 4 000 mAh. Mais il semble plus probable que Samsung se contente d’une batterie de 3 000 mAh comme pour les S8/S8+.