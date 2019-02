Samsung dévoile le Galaxy Fold, son premier smartphone pliable

Si le Galaxy Fold n’est pas le smartphone le plus élégant quand il est plié en deux, la version rectangulaire est plus confortable notamment pour lire, regarder Google Maps ou bien afficher jusqu’à trois applis en simultané. Petit “plus” annoncé : si vous regardez une appli sur l’écran avant, vous pouvez avoir encore plus de détails et d’informations en basculant sur le format déplié.





Côté caméra, Samsung a mis le paquet : trois à l’arrière (Ultra Grand Angle de 16MP; Grand angle de 12MP et téléobjectif 12MP), un à l’avant (10 MP) et deux quand le Fold est en format tablette (10MP et 9 MP).





La puissance semble aussi au rendez-vous avec un processeur ultra puissant de dernière génération, 12 Go de mémoire vive (comme le Galaxy S10+ le plus performant), une double batterie de 4.380 mAh, la charge rapide et sans fil. Il tournera sous Android 9.0.