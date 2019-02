Galaxy S10e, S10 ou S10+ : quel nouveau smartphone Samsung est fait pour vous ?

Le haut de gamme du haut de gamme. Samsung l'a doté de tout ce qu'il y a de performances, de photos et d'écran premium. Si vous êtes gamer, vous devriez être ravi avec ses 12 Go de mémoire vive qui vont assurer une fluidité dans l'utilisation pour les jeux vidéo les plus gourmands. Mais le prix est aussi en conséquent.





- Ecran incurvé de 6,4 pouces Quad HD+

- Lecteur d'empreinte à ultra-sons sous l'écran

- 8 ou 12 Go de mémoire vive

- 128, 512 Go ou 1 To de stockage, mais possibilité d'ajouter une carte microSD

- Triple capteur photo à l'arrière (grand angle 12 MP avec stabilisateur optique et ouverture variable f/1.5-f/2.4 + ultra-grand angle 16 MP 123° + téléobjectif 12 MP avec stabilisateur optique)

- Double capteur photo à l'avant (selfie 10 MP + RGB profondeur pour le mode portrait 8 MP)

- Edition performance avec dos renforcé en céramique noire





- Disponible en trois couleurs prismatiques (noir, vert et blanc) pour le modèle 128 Go de stockage / 8 Go de mémoire vive :

Prix : 1.009 euros





- Disponible en céramique noire :

Prix :

1.259 euros pour le modèle 512 Go de stockage / 8 Go de mémoire vive

1.609 euros pour le modèle 1 To de stockage / 12 Go de mémoire vive