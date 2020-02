Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra : lequel est fait pour vous ? La gamme Galaxy S20 de Samsung − M.D.S. /S.F.

EXPLICATION - A l’occasion de sa conférence de début d’année, ce mardi à San Francisco, Samsung a dévoilé trois smartphones pour sa nouvelle gamme Galaxy S. Voici donc les S20, S20+ et S20 Ultra, des modèles presque siamois, mais pas totalement : leurs dimensions et leurs prix diffèrent notamment. On vous aide à faire votre choix si vous prévoyez d'acheter l'un d'eux.

Comme l’an dernier, Samsung a fait venir ses smartphones Galaxy S par trois. La gamme comprend cette année le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Trois appareils haut de gamme dans le portefeuille du géant sud-coréen, qui viennent avec leurs différences de taille ou de possibilités. Si l’an dernier, Samsung avait sorti de sa besace le Galaxy S10e comme “entrée” du haut de gamme, cette fois-ci, le Galaxy S20 retrouve ses habitudes d’antan et devient le modèle de base, sans diminution ni perte de quoi que ce soit. Ce sont les S20+ et S20 Ultra qui montent en gamme, en gabarit et compétences. Pour vous aider à y voir clair, jouons au jeu des sept différences !

Design et taille d’écran

Les trois smartphones arborent le même look, assez proche du design du Galaxy Note10 avec une allure rectangulaire. Ce sont les dimensions et notamment la taille d’écran qui vont faire la différence. L’un des critères essentiels pour beaucoup d’acheteurs. Car qui dit trois smartphones dit trois tailles différentes. Tous les écrans sont Dynamic AMOLED (Quad HD+ et certifiés HDR10+) avec des bordures ultrafines, un écran qui remplit quasiment toute la façade et une caméra selfie réduite à un poinçon au milieu tout en haut. En revanche, plus de bords incurvés comme on le connut sur les Galaxy S précédents ou les Galaxy Note. Galaxy S20 : 6,2 pouces (151,7 x 69,1 x 7,9 mm) Galaxy S20+ : 6,7 pouces (161,9 x 73,7 x 7,8 mm) Galaxy S20 Ultra : 6,9 pouces (166,9 x 76 x 8,8 mm)

Samsung Galaxy S20 − M.D.S. /S.F.

Tous les appareils peuvent compter sur un taux de rafraîchissement de l’affichage à 120 Hz (à sélectionner pour des résolutions Full HD+ au maximum, 60 Hz par défaut). Cela se traduit par une plus grande fluidité de l’affichage, notamment lorsque l’on fait défiler l’écran en lecture, mais aussi pour les jeux mobiles, notamment de tir ou de courses, qui apparaîtront moins saccadés. Jusqu’à présent, seul le ROG Phone 2 d’Asus offrait cette possibilité. Le lecteur d’empreinte ultrasonique est toujours positionné sous l’écran et plutôt réactif. Il est toujours possible de miser sinon sur la reconnaissance faciale ou un système plus classique de déverrouillage (schéma, code...). A noter que tous les appareils affichent la norme IP68 d’étanchéité et de résistance à la poussière. Mais surtout, ils perdent tous les trois leur prise jack pour les écouteurs.

Photo

Des progrès ont été faits en photo par Samsung en un an. Le fabricant a conçu ses nouveaux flagships avec des pixels plus grands pour capter encore plus de lumière et avoir un rendu encore meilleur. Un domaine dans lequel le numéro un mondial avait déjà de sérieux atouts à faire valoir. Le Galaxy S20 est équipé d’un appareil photo avec trois capteurs au dos : un téléobjectif de 64 MP avec stabilisateur optique (f/2.0), un capteur principal de 12 MP (f/2.2) et un ultra-grand angle de 12 MP (f/1.8). Le tout s’accompagne d’un zoom optique 3x et d’un zoom numérique Super résolution jusqu’à 30x. A l’avant, la caméra selfie affiche 10 MP. Le Galaxy S20+ arbore quatre capteurs au dos. Il reprend le trio du Galaxy S20 et lui ajoute un capteur TOF de profondeur de champ qui va améliorer le mode portrait notamment. On retrouve le même module de zoom et la même caméra selfie à l’avant. Le Galaxy S20 Ultra est le fer de lance en photographie de Samsung. Il embarque également quatre capteurs au dos comme le S20+. Mais le principal monte désormais à 108 MP (f/1.8), la plus haute résolution du marché, pour des photos ultra-précises dans les détails. Il sera encore plus simple d’aller zoomer dans la photo sans perte de qualité. C’est aussi en très basses lumières que le capteur donne sa pleine mesure. Il s’accompagne du même capteur ultra-grand angle du S20/S20+ mais le téléobjectif affiche 48 MP contre 64 MP pour ses acolytes. Il sera doté d’un zoom périscopique, en revanche, plus avancé avec un zoom optique 10x, un zoom hybride 30x et surtout un zoom numérique 100x. La caméra selfie monte en gamme également avec un capteur de 40 MP (10 MP avec une taille de pixel maximale). Parmi les fonctions communes : le mode nuit avec un rendu grandement amélioré, la possibilité de choper une zone d’une photo haute résolution sans perte de qualité.

Samsung Galaxy S20 − M.D.S. /S.F.

Vidéo

La grosse avancée de la gamme Galaxy S20 est la possibilité offerte aux trois smartphones de filmer en 8K. Il est également permis de faire une capture d’écran et un zoom pour enregistrer une photo bien précise. Mais le poids sera aussi assez lourd, eu égard à la résolution de départ. La fonction Single Take, qui active tous les capteurs photo en même temps, est disponible sur les trois appareils. L’intelligence artificielle embarquée va permettre de sélectionner et d’obtenir en simultané toute une galerie de photos et vidéos de tous types (couleur, noir et blanc, boomerang, Meilleur cliché optimisé, etc.). Le stabilisateur vidéo a également été grandement amélioré pour tous les modèles.

La gamme Galaxy S20 de Samsung − Melinda DAVAN-SOULAS

Autonomie

Côté batterie, les trois Galaxy S20 n’ont pas été dotés de la même capacité. Il faut dire qu’un écran plus grand et plus de possibilités en photo nécessitent d’avoir davantage d’autonomie. Le Galaxy S20 embarque tout de même une batterie de 4.000 mAh, le Galaxy S20+ arrive avec 4.500 mAh tandis que le S20 Ultra affiche 5.000 mAh. Cela promet des autonomies proches des deux jours. Si tous les Galaxy S20 sont compatibles avec la charge rapide 25W (contre 15W pour le S10) et la charge sans fil, le Galaxy S20 Ultra devrait supporter la charge ultra-rapide 45W.

Processeur et capacité

On attendait des smartphones tournant sous le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, annoncé fin 2019 et considéré comme le plus puissant du marché. Mais Samsung a décidé de laisser l’Europe sous son processeur maison, le Exynos 990 7 nm, qui n’a pas à rougir. Le processeur équipera des appareils avec des configurations différentes: Galaxy S20 : 128 Go de stockage et 8 Go (4G) ou 12 Go (5G) de mémoire vive RAM Galaxy S20+ : 128 Go de stockage et 8 Go (4G) ou 12 Go (5G) de mémoire vive RAM Galaxy S20 Ultra 5G : 128 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive RAM - Un modèle avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM devrait être prochainement lancé. A noter que tous les appareils sont double SIM ou SIM + carte microSD jusqu’à 1 To de stockage. Ils sont également compatibles eSIM.

Connectivité

Tous les smartphones seront prêts pour la future connectivité ultra-rapide 5G. Mais Samsung a également décidé de sortir des modèles 4G (mais pas avec la future 5G !) pour ses Galaxy S20 et S20+. Avantage annoncé de la 5G : la fonction Hyperfast 5G va permettre aux joueurs mobiles de rivaliser avec des joueurs PC sur des jeux notamment comme Forza Street.

Prix et disponibilité

Les cinq modèles disponibles en France : Galaxy S20 4G : 909 euros - Modèle 5G : 1.009 euros (disponible en gris, bleu et rose) Galaxy S20+ 4G : 1.009 euros - Modèle 5G : 1.109 euros (disponible en gris, bleu et noir) Galaxy S20 Ultra 5G : 1.359 euros (disponible en gris et noir). Les précommandes sont ouvertes pour tous ces modèles. Ils seront lancés le 13 mars. Des écouteurs sans fil Galaxy Buds+ sont offerts pour toute précommande de Galaxy S20+ ou Galaxy S20 Ultra (prix magasin : 169 euros).