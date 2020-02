Samsung Galaxy S20 Ultra : on a pris en main le nouveau pro de la photo Le Galaxy S20 Ultra de Samsung − Melinda DAVAN-SOULAS

DÉCOUVERTE - C’est le nouveau fleuron du haut de gamme 2020 de Samsung. Le Galaxy S20 Ultra arrive avec son quadruple appareil photo, son autonomie gigantesque et plein de promesses. Nous avons pu approcher ce modèle, qui sortira en France le 13 mars, à l’occasion de sa présentation lors de la conférence Samsung Unpacked de San Francisco ce mardi.

A chaque début d’année son nouveau Galaxy S. Samsung garde sa cadence d’un modèle haut de gamme en février et de son acolyte misant davantage sur la créativité (le Galaxy Note) à l’été. C’est une fois de plus à San Francisco, terre promise d’Apple, que le numéro un mondial du smartphone est revenu présenter ses nouveaux bébés. Ce mardi, le Palace of Fine Arts a pu découvrir les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Un trio comme l’an dernier, avec un nouveau nom pour marquer le changement d’ère et de design. Mais cette fois-ci, point de modèle “abordable” comme le fut le Galaxy S10e l’an dernier. Du haut de gamme et mieux encore, mais pas moins. Au côté du Galaxy S20, modèle de base de la gamme, on trouve le Galaxy S20+, son grand frère par la taille (écran de 6,7 pouces contre 6,2) et par la capacité photo (quadruple capteur au dos contre “seulement” un appareil photo avec trois lentilles). Mais celui qui attire davantage l’œil dans la famille, c’est le Galaxy S20 Ultra.

Nouveau design

S’il ressemble à ses petits frères par son design tout en verre Gorilla Glass 6 et en contours métallisés, le Galaxy S20 Ultra est beaucoup plus grand. Voici donc le plus imposant smartphone signé Samsung avec son écran Dynamic Amoled, toujours d’excellente qualité dans le rendu des couleurs et des noirs profonds, et sa diagonale de 6,9 pouces (16,7 cm de hauteur). De plus, il peut compter sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz (x2 par rapport aux Galaxy S10 et à la très vaste majorité des smartphones du marché) qui rend plus fluide la lecture de contenus écrits qui défilent ou le jeu vidéo mobile pour des jeux de tir ou de course.

Le Galaxy S20 Ultra de Samsung − Melinda DAVAN-SOULAS

Le Galaxy S20 Ultra aurait pu être encore plus imposant, mais Samsung a limité au maximum les bordures et l’écran occupe quasiment toute la façade avant. Pas de double capteur photo pour la caméra selfie, réduite à un micro-poinçon centré tout en haut. Elle se fait plus discrète que jamais. On regrettera les anciens bords incurvés qui donnaient l’impression de véritablement plonger dans une vidéo. L’ensemble est plus rectangulaire, avec des côtés plus anguleux, mais il se tient bien en main malgré son grand gabarit et son millimètre supplémentaire d’épaisseur. Mais c’est notamment le module appareil photo au dos qui surprend et qui ressort du design soigné global. Fini le positionnement horizontal ! Nous avons ici un bloc rectangulaire positionné en haut à gauche, à l’instar de la caméra de l’iPhone 11 d’Apple ou du Google Pixel 4. Ce ne sera sans doute pas du goût de tous. On retrouve toujours le lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran et il s’avère plus réactif qu’auparavant. On notera que la prise jack pour les écouteurs tire officiellement sa révérence sur la gamme Galaxy S.

Photo et vidéo : les atouts différenciants

Le Galaxy S20 Ultra a évidemment des visées professionnelles en terme de photo. Il arbore un appareil photo avec quatre capteurs au dos : une lentille principale de 108 MP (plus haute résolution du marché), un ultra-grand angle, un téléobjectif et un capteur TOF pour la profondeur de champ et le mode portrait. Du lourd à tous les étages. Alors que le Xiaomi Mi Note 10 arbore le même capteur principal, le traitement logiciel apporté par Samsung et surtout le travail de l’intelligence artificielle associée font bien plus de miracles. De nos premiers tests, on constate que ce mode photo (qui n’est pas par défaut pour ne pas surcharger la mémoire de l’appareil avec des photos trop lourdes !) apporte bien plus de détails dans le cliché, plus de jeux de lumière. Les pixels plus gros qui lui sont associés en sont la raison car l’appareil photo du Galaxy S20 Ultra prend plus de lumière. C’est lumineux et il est même possible d’aller sélectionner une zone du cliché sans avoir à zoomer (Croper) et sans perdre en qualité.

Le mode Single Take propose de la vidéo et des images prises en simultanée puis triées par l'IA de l'appareil − Melinda DAVAN-SOULAS

Côté zoom, le S20 Ultra frappe fort. Dans son module appareil photo, on note la présence d’un zoom périscopique (que l’on trouve aussi chez Oppo et Huawei). Il permet d’avoir un zoom jusqu’à 10x en optique (moyenne habituelle : 3x-5x), 30x en hybride et surtout 100x en numérique. Ne nous mentons pas, c’est surtout un effet d’annonce, le résultat est loin d’être extraordinaire même si vous pourrez aller voir l’heure sur la pendule de l’immeuble en face. C’est bien, c’est un exploit, mais ce n’est pas forcément utile pour une belle photo. Et il s’agit des zooms que vous utilisez avec la caméra principal en mode standard mais avec de plus grands pixels pour capter encore plus de lumière (12 MP au lieu de 108 MP). Si vous optez pour la résolution maximale de 108 MP, le zoom offre alors moins de possibilités (x1, x2 en optique, x4 en hybride et x6 en numérique). Il faut cependant saluer le travail du processeur et de l’IA, qui offrent un bien meilleur rendu dans la galerie photo qu’en prévisualisation.

Filmer en 8K et en multiples possibilités

En revanche, la possibilité de filmer en 8K (30 ou 60 images par seconde) est un plus non négligeable pour l’avenir, même si aucun appareil TV n’est pour le moment à même de lire des contenus 8K. Cette très haute résolution vidéo offre une netteté assez bluffante. On aime surtout la stabilité de l’image qui s’en dégage (et même pour toutes les résolutions du Galaxy S20 Ultra, de la HD à la 4K aussi). Et vous pouvez même faire des captures dans la vidéo. Mais attention, si les images seront belles et de grande résolution, elles vont prendre de la place dans la mémoire de votre appareil.

Samsung Galaxy S20 − M.D.S. /S.F.

Avec des capteurs plus grands, le mode nuit fait aussi un bond qualitatif. Les photos sont plus lumineuses sans manquer soudainement de naturel. On apprécie d’ailleurs de pouvoir profiter du mode nuit amélioré en mode selfie. La caméra en façade affiche 40 MP pour des photos de groupe de jour. Sa résolution diminue pour prendre plus de lumière quand la luminosité est plus sombre (10 MP). La bonne trouvaille de Samsung pour son appareil photo, c’est le mode “Single Take”. Il permet de prendre une photo-vidéo d’une scène durant plusieurs secondes avec les quatre lentilles à disposition. L’IA de l’appareil va alors vous proposer une sélection de photos et vidéos qui en sont tirées : meilleur cliché, meilleure photo en noir et blanc, courte vidéo façon boomerang, séquence vidéo améliorée, différents angles de votre vidéo selon le capteur, etc. Vous conservez toute la liste, mais vous pouvez aussi choisir celles que vous préférez. Équipé du processeur maison Exynos 990, plus puissant et plus économe en énergie, le Galaxy S20 Ultra s’annonce comme une bête de compétition, déjà compatible 5G pour ajouter au charme de l’ensemble. Il sera disponible avec 12 Go de RAM pour faire tourner l’appareil de manière ultra-fluide, gérer les ressources, le multi-tâche, etc. Il embarque une large batterie de 5.000 mAh, de quoi assurer une autonomie longue durée et surtout répondre aux exigences d’un écran XXL et des capacités en photo très gourmandes. On regrettera simplement que le modèle, qui sortira en France le 13 mars, ne compte que 128 Go de stockage, un peu faible de nos jours, notamment si l’on devient adepte de la vidéo 8K ou de photos prises avec un capteur de 108 MP ! Certes, le Galaxy S20 Ultra dispose d’un port double SIM qui peut aussi proposer une configuration SIM-carte microSD jusqu’à 1 To de stockage (il peut aussi activer son eSIM intégré pour une seconde ligne dans ce cas). Mais cela signifie des frais supplémentaires pour un appareil déjà onéreux. Prix : 1.359 euros - Disponible en précommande en noir ou gris ou le 13 mars en boutique - Des écouteurs sans fil Galaxy Buds+ sont offerts pour toute précommande Configuration avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM à venir plus tard dans l’année.

Fiche technique du Galaxy S20 Ultra

Écran de 6,9 pouces Dynamic Amoled Quad HD+ compatible HDR10+ Lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran et reconnaissance faciale en façade Processeur Exynos 990 7 nm Android 10 avec sur ouche OneUI 2 12 Go de mémoire vive RAM 128 Go de stockage (extensible avec carte microSD jusqu’à 1 To) Appareil photo - Au dos : capteur principal grand angle de 108 MP (f/1.8), ultra-grand angle de 12 MP (f/2.2), téléobjectif de 48 MP (f/3.5) et capteur TOF Zoom jusqu’à 100x en numérique (10x en optique et 30x en hybride). A l’avant : caméra selfie de 40 MP (10 MP en basses lumières, f/2.2) Autonomie : 5.000 mAh, charge rapide 25 W via le port USB-C et sans fil, compatible charge ultra-rapide 45 W (chargeur non fourni) - Partagé de charge par induction avec appareils compatibles Qi Audio : Dolby Atmos stéréo AKG Certifié IP 68 pour la résistance à l’eau et la poussière Dimensions : 166,9 x 76 x 8,8 mm Poids : 220g