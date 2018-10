Samsung prépare-t-il le premier smartphone avec quatre capteurs photo à l’arrière ?

Selon plusieurs sources, le constructeur sud-coréen s’apprêterait en fait à dévoiler une nouvelle version du Galaxy A9, un appareil de milieu de gamme lancé en 2015. Mais il serait cette fois optimisé au niveau de la photographie et rebaptisé Galaxy A9s. On attend donc à voir apparaître quatre appareils photo au dos, sans doute à la verticale et pas en format carré comme cela pourrait être le cas sur le prochain Huawei Mate 20 Pro.





Le site spécialisé All About Samsung a pu avoir connaissance de quelques spécificités de ce prochain modèle. Il annonce ainsi un capteur principal de 24 MP avec stabilisation optique, une lentille de 5 MP en soutien du mode portrait, une lentille très grand angle (120°) de 8 MP et une dernière de 10 MP avec zoom optique x2. A l’avant, une simple lentille de 8 MP (f/1.7), loin des smartphones type Honor qui veulent flatter les amateurs de selfies avec des appareils photo affichant jusqu’à 20 MP et de multiples filtres ou autres effets beauté.