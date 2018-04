Comment se protéger efficacement des ondes électromagnétiques des téléphones ?

On ne le répète jamais assez, le meilleur moyen pour limiter l’exposition aux ondes est d’utiliser un kit-main libre. "Le département de santé californien déconseille son usage pour écouter de la musique ou regarder un film, en expliquant que les ondes continuent de passer via les écouteurs. Le mieux est d’utiliser un casque Bluetooth", conseille le Dr Marc Arazi. Selon lui, il est nécessaire de garder autant que possible une distance avec l’appareil. "Dès que cela est possible, privilégiez le haut-parleur du téléphone et posez-le sur la table. Pour réduire l’exposition, on conseille également d’utiliser une coque, ce qui permet de mettre quelques millimètres entre l’appareil et la peau, poursuit le médecin. Inutile d’investir dans une coque 'anti-ondes', un modèle classique fera très bien l’affaire. Ensuite, il faut éviter de garder le téléphone au contact de son corps, que ce soit dans la poche du pantalon ou la poche intérieure de son blouson ou, pire encore, dans son soutien-gorge."