SCAR, le chien-robot fait ses premiers à Nancy

Il s'appelle SCAR pour "Système complexe d'assistance robotisée". Il ne rapportera pas une balle si vous la lui lancez. Mais il peut faire bien d'autres choses. Scar est un robot-chien. Acheté 80.000 euros à la célèbre société américaine Boston Dynamics, il vient d'arriver en France - à l'école des Mines de Nancy. Initialement conçu à la demande de l’armée américaine pour remplacer l’homme dans les zones à risque, Scar trouvera d'autres usages en France.

De couleur jaune et haut sur pattes, mesurant 1m pour un poids de 32,5 kg , le " toutou électronique" est plus mobile qu’un robot humanoïde grâce à ses 4 pattes, et donc plus performant sur des terrains accidentés. Ses 5 caméras lui permettent aussi de prendre des mesures ou d’effectuer des relevés cartographiques.