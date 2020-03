Sciences, informatique, bricolage, Minecraft, TikTok... des mini-ateliers en ligne pour titiller la curiosité de vos enfants

Avis aux petits scientifiques en herbe ! La Cité des sciences et de l'industrie a mis en ligne des dizaines de ressources à destination des 9-14 ans. On y trouve des jeux pour comprendre l'histoire, les sciences de la vie et de la terre, le corps, l'informatique, les mathématiques, la mécanique... des mini-quiz et des manipulations à faire en ligne ou chez soi. C'est ludique et intelligent ! A voir notamment l’exposition virtuelle “Coronavirus: ce que sait la science !” qui permet de vulgariser les connaissances sur le virus qui touche la planète.

Et cela s'accompagne aussi, sur la chaîne YouTube du Palais de la découverte, de rendez-vous les mardis, jeudis et vendredis à 17h pour comprendre un principe scientifique à partir d'un objet du quotidien. A compter du 1er avril (les mercredis et samedis à 11h00), les enfants pourront également découvrir le programme “Déconfine ton cerveau” en direct sur Facebook. Des médiateurs seront là pour répondre à toutes leurs questions scientifiques. D’autres mini-événements vont être mis en ligne au fil des semaines.

N’hésitez pas à faire sillonner les trois sites d’Universcience (www.cite-sciences.fr, www.palais-decouverte.fr et www.leblob.fr ) aux enfants pour titiller leur curiosité et les familiariser avec les contenus scientifiques.