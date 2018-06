Avec Screen Time, vous saurez enfin si vous ou vos enfants êtes trop accros à votre iPhone et iPad

Car Apple a prévu dans Screen Time la possibilité de gérer plusieurs appareils et profils, et donc pour un compte familial sur iTunes (via iCloud), ceux des enfants qui y sont rattachés. Les jeunes générations ont depuis longtemps délaissés l'écran TV pour le smartphone et l'ordinateur. Le temps passé devant ces nouveaux écrans va crescendo au fil du temps, de quoi faire tirer la sonnette d'alarme à plusieurs associations et enseignants. "Nos différentes enquêtes auprès des consommateurs comme de la recherche pédagogique montrent clairement que les parents et les enseignants sont préoccupés par la dépendance technologique chez les enfants", explique Sarah Caroll, analyste chez Futuresource. "Nous sommes sûrs que les parents accueilleront cette fonctionnalité avec enthousiasme."





On estime qu'un adolescent passe aujourd'hui en moyenne quatre heures par jour sur son smartphone. Screen Time va permettre aux parents de superviser l'utilisation de leur enfant, mais aussi de mieux la contrôler. Car les fonctionnalités peuvent s'appliquer à distance depuis l'iPhone des parents. Ils auront ainsi connaissance du temps passé par l'enfant sur une appli, pourront déterminer les applis accessibles ou non, fixer des limites de temps par appli ou catégorie. Pour l'enfant, les applis inaccessibles apparaîtront grisées. Un sablier à côté du nom et c'est un temps limite pratiquement atteint pour la journée. L'enfant pourra toujours demander un peu de rab, ce qui sera envoyé sous forme de notification à son parent. Screen Time permettra aussi de bloquer du contenu inapproprié sur l'appareil de l'enfant ou bien de définir des périodes où il ne peut pas se servir des applis (à l'école, la nuit, dans certains lieux…). Certes, des applications existaient déjà pour contenir l'attrait toujours débordant des plus jeunes pour le smartphone, mais beaucoup n'en ont pas connaissance et peu de ces applis ont l'impact psychologique de la marque à la pomme qui veut ainsi prouver qu'elle peut s'impliquer dans cette approche plus humaine et moins intrusive de la technologie au quotidien, prônée par Tristan Harris, chantre du mouvement "Time Well Spent" (temps bien rentabilisé) à destination des géants du secteur.