Sécurité informatique : la "biométrie comportementale" va-t-elle remplacer votre mot de passe ?

Parmi les clients du procédé, des assureurs, toujours à l’affût de nouveaux moyens de détecter les fraudes à l’heure où 70% des déclarations de sinistres se font en ligne. Idem pour les banques et les sites d’e-commerce qui font la chasse à la “fraude amicale”, c'est-à-dire quand un vrai client effectue un achat puis le déclare comme frauduleux au site et à sa banque pour solliciter un remboursement indu. Là encore, s’il est certain que c’est bien vous qui avez effectué l’achat, le système saura vous confondre.





Alors, la biométrie comportementale est-elle prête à nous faire passer à l’ère post-mot de passe ? Techniquement, oui. Mais reste encore à convaincre des services habitués à la sécurité version garde-barrière. “Rien ne l’empêcherait vraiment”, sourit Alain Amiel, “c’est culturellement que nous n'y sommes pas encore prêt.”