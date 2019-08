Sécurité : comment faire de votre mail une forteresse imprenable

Ces constats n'ont rien de nouveau. Pour mieux protéger vos comptes, les grandes plateformes utilisent un moyen né dans les entreprises, celui de la double authentification. Pour se connecter, en plus du mot de passe, il faut un second sésame, un code à quelques chiffres, à recevoir sur son mobile, où disponible dans une application, un code qui changerait chaque minute, et résoudrait la fragilité du seul mot de passe. Le procédé est courant, fonctionne pour Facebook, pour les services de Google, de Microsoft et bien d'autres. Il est contraignant, mais rassurant.