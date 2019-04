Seniors : la technologie à votre service

Les innovations ne manquent pas en matière d'objets connectés. Même si la plupart du temps, ils sont destinés aux plus jeunes, les seniors ne sont pas pour autant mis de côté. Pour ces derniers, il y a deux enjeux majeurs de la connexion : surveiller la santé et rester connecter avec les proches. Parmi les nouveautés en matière d'objets connectés pour les personnes âgées, on retrouve la canne connectée. Celle-ci va suivre de près les habitudes de son propriétaire et va alerter ses proches en cas de souci. Dotée d'un GPS, elle permet également de repérer la personne en tout temps. Découvrez les autres objets connectés dédiés aux seniors en images.