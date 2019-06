SEPT À HUIT LIFE - Smartphones d'occasion, pièges et bons plans

Une batterie qui se décharge plusieurs fois par jour, un écran tactile qui ne fonctionne plus correctement... Nous avons tous une histoire de téléphone portable défaillant à raconter. Encore plus depuis l'explosion du marché des smartphones d'occasion. En 2018, deux millions de Français en ont acheté, et ce chiffre augmente chaque année. Mais qu'est-ce qu'un téléphone reconditionné ? Peut-on s'assurer qu'il fonctionne bien ?



