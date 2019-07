Sept jours sans smartphone : on a testé pour vous la "digital detox"

Le constat est à la fois connu et implacable : notre addiction aux écrans est bien réelle, nous passons tous beaucoup trop de temps sur nos smartphones. En moyenne, les Français le consultent plus de 25 fois par jour, pour les 18-29 ans c’est même deux fois plus encore, et ces chiffres ne sont que des moyennes, les professionnels les plus connectés doivent allègrement dégainer leur smartphone une bonne centaine de fois par jour. Êtes-vous un accro pathologique ? Tous les spécialistes de l’addiction vous le diront, le premier pas vers la guérison, c’est d’accepter sa maladie, et de tester son degré d’addiction.





Pour ce faire, les vacances d'été sont le moment idéal pour tenter un sevrage, une "digital detox", plus de smartphone, pas de tablette ou d'ordinateur portable non plus. Pendant votre break, personne ne vous en voudra de ne pas répondre à vos mails, de déconnecter de Facebook ou LinkedIn, ou d'ignorer les SMS de vos amis. Au-delà des premières sensations, de cette poche soudain vide que l'on ressent de prime abord comme un bug, comme un oubli, l'opération a ses avantages.. et ses inconvénients.