S'il reste calé sur l'actualité du secteur, et à deux mois du Mobile World Congress de Barcelone, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, va forcément évoquer l'arrivée de la 5G. Les premiers smartphones compatibles commencent à se dévoiler, les équipements réseau sont prêts, il ne reste plus à la France qu'à distribuer les fréquences aux opérateurs. Les premiers réseaux 5G opérationnels devraient donc être activés dans les douze mois qui viennent. De quoi d'ores et déjà évoquer tout ce que l'on fera avec la 5G -mais pas forcément les offres commerciales qui iront avec, pour cause de concurrence féroce.