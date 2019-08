Téléphone mobile : comment être géolocalisé ?

Après sa chute, le 9 août, Simon Gautier a appelé les secours italiens. Les pompiers ont tenté de localiser rapidement cet appel et de définir le périmètre de recherche. Ils ont dû ainsi demander l'autorisation aux gendarmes. Et ces procédures sont longues. Pour gagner du temps, nos pompiers ont créé leur propre outil de géolocalisation.



