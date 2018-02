"Smart city" : de Denver à Dijon, ces projets pour une ville plus intelligente et écolo

Devenir une ville plus intelligente, plus consciente, plus économe et plus responsable. Le rêve de chacun qui prend forme depuis plusieurs années grâce à l’apport des nouvelles technologies. Mais qu’appelle-t-on réellement une smart city ? Il s’agit en fait d’une ville qui se (re)construit autour de ses habitants, de leurs usages, en développant un réseau d’information permettant d’optimiser les ressources dans différents domaines (économie, environnement, communauté, équité, etc.). Tout cela repose essentiellement sur une bonne gestion des données numériques afin d'améliorer les installations publiques, les transports en commun, l’énergie et autres points convergents de la ville qui répondent aux besoins des citoyens, mais aussi des institutions et des entreprises. De rendre la ville plus vivante et vivable en somme.





Bien que technologique, la smart city se veut aussi une réponse au changement climatique. Cela peut prendre la forme d'une meilleure gestion de l’immobilier en centre-ville pour éviter l’étalement géographique coûteux en infrastructures et en énergie, la réduction de la production de déchets grâce à des systèmes de recyclage ou récupération souterrains, la production d’énergie solaire sur les bâtiments ou à partir de ces mêmes déchets... Selon Vitamin, bureau de tendances et prospective, il y aura plus de 50 milliards de données numériques en circulation en 2020. De quoi alimenter ces smart cities et multiplier les bonnes idées.