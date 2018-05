VIDÉO - Comment les applis sont conçues pour nous rendre accros

Nous utilisons dix applications mobiles par jour pendant deux heures en moyenne, et tout est fait pour nous rendre accros. Chaque smartphone contient environ 40 applications, l'objectif des concepteurs étant de nous retenir le plus longtemps possible. Et ils y arrivent ! Quatre Français sur dix admettent consulter leur téléphone même en pleine nuit. Comment s'y prennent-ils ?



"Une mécanique que nous utilisons très souvent c’est le scroll infini avec des temps de chargement très, très courts voire inexistants, explique Samuel Mottet, directeur associé Geronimo - Onepoint. L’utilisateur va voir du contenu défiler sous ses yeux de manière infinie. On va également lui masquer toute référence à l’heure pour qu’il perde la notion du temps."