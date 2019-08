Smartphone éthique : la nouvelle tendance

De nos jours, les smartphones se veulent à la fois éthiques et écolos. Fairphone a dévoilé la troisième version de son smartphone "responsable". En effet, le Fairphone 3 respecte l'environnement et les personnes qui le fabriquent. Livré avec un tournevis, l'appareil peut être démonté facilement et tous ses composants sont remplaçables à la main, sans faire appel à un professionnel. Pour sa sortie, Fairphone 3 est proposé au prix de 450 euros chez Orange, en boutique et sur Internet. Huawei, de son côté, propose le modèle Honor View 20, un smartphone dont l'écran recouvre la totalité de la face avant et d'un capteur photo de 48 millions de pixels. Ce smartphone coûterait à près de 550 euros. Et enfin, Xiaomi a présenté la Mi 9T Pro. Grâce à sa caméra avant escamotable, ce nouveau modèle offre un véritable plein écran. Et son prix est de 390 euros sur Internet.