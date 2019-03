Smartphone : gadgets et accessoires inédits

Le Salon mondial du mobile vient de fermer ses portes à Barcelone avec cette conclusion : on sort d'une période d'uniformité des smartphones. En outre, les marques se sont relayées pour proposer des accessoires et gadgets inédits. La reconnaissance faciale et digitale a notamment laissé place à celle du réseau veineux de la paume de votre main. Une révolution lancée par LG. Le salon a également réservé de nombreuses surprises aux adeptes de la technologie, à des prix diversifiés.