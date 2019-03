Photos avec un smartphone : 10 conseils d'un pro pour réussir vos clichés à coup sûr

4- Variez les perspectives

La maniabilité et la compacité d'un smartphone permettent d'aller chercher des angles de vue différents et originaux. Variez les longueurs de focal quand cela vous est permis, photographiez par-dessus ou par en-dessous pour un autre point de vue, une autre lumière... Mais surtout : surveillez l'arrière-plan afin d'éviter les éléments perturbateurs derrière le sujet qui détourneraient l'attention ou gâcheraient le résultat. Au contraire, une plage, la campagne, un mur coloré, la perspective d'une porte ouverte… peuvent servir de base à votre photo ou donner des indications de lecture. Plus vous avez de niveaux de lecture de la photo, plus le scénario est construit et intéressant.





5- Cherchez les détails

Il peut s'agir d'éléments en arrière-plan qui vont vous servir de repères, d'un reflet dans l'eau, sur un miroir ou une vitre, voire une attitude, un geste, une réaction. N'hésitez jamais à prendre une photo à travers du verre ou en suivant des lignes d'architecture ou de lumière pour construire la photo. Rappelez-vous toujours la règle des tiers en photographie et activez si besoin la grille de composition pour bien caler le sujet de votre photo (à activer dans les paramètres de l'appareil photo quand c'est disponible, ndlr).





6- Jouez avec la lumière

N'hésitez pas à prendre des photos au coucher du soleil. La lumière donne des teintes au ciel et aux éléments, aux bâtiments et façades qui ont des rendus assez éblouissants et donnent un ton artistique multicolore aux paysages urbains notamment. De manière générale, la lumière est un atout avec un smartphone. Elle ajoute une "atmosphère". Cherchez un angle pour votre sujet qui vous positionne face à une forte source (le soleil, un lampadaire, une bougie…). L'effet de halo, que les photographes pro veulent surtout éviter, est souvent un atout avec un smartphone. La pluie ou le brouillard présentent aussi l'avantage de jouer sur les contrastes.