Smartphone : un espion dans ma poche

De nos jours, près de huit personnes sur dix possèdent un smartphone. Celui-ci recueille en permanence nos données personnelles. Ces dernières sont ensuite vendues à des applications que nous utilisons. Elles peuvent toutefois être piratées au cours des connexions non sécurisées. L'arrivée de la 5G en 2020 multipliera les objets connectés, mais aussi les actes de piratage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.