One Plus 5T, Samsung A8, Honor View 10… La guerre des écrans sans bords est déclarée

Longtemps les plus grands écrans furent réservés aux phablets, cet appareil à mi-chemin entre une tablette et un smartphone, dépassant généralement les 5,5 - 6 pouces. Format élargi et donc écran taillé pour voir tout en plus grand : confort de lecture, de visionnage de vidéo, écran de meilleures qualité et résolution, tout est réuni pour justifier souvent le prix plus élevé. Sauf que les fabricants sont désormais capables de faire la même chose dans un format réduit. Ainsi l'iPhone X d'Apple avec son écran de 5,8 pouces tient mieux dans la poche que l'iPhone 8 Plus qui n'affiche que 5,5 pouces de diagonale. Ce dernier s'avérait cependant plus large et donc plus pratique pour la lecture. Le Galaxy S8 a, lui, la même largeur que le S7 et s'est juste agrandi en longueur comme c'est souvent le cas.





Une croissance en hauteur et rarement en largeur pour des questions de confort de prise en main. Vous pourrez lire un message en entier plus facilement, afficher une plus longue liste de mails, mais ils seront plus denses. Et pour les applis, il faut que leur design ait été pensé pour s'adapter à ces nouvelles dimensions, notamment les vidéos qui doivent encore parfois afficher de larges bandes noires sur le côté, gâchant parfois le bénéfice du 18:9.





Si le Samsung Galaxy S6 Edge annonçait un ratio écran-taille de 71,7%, celui-ci s'affiche désormais plutôt autour des 85% chez les principaux produits phares (Apple, LG, Samsung...). Certains modèles, comme le Xiaomi Mi Mix, voient même l'écran occuper 90% de la surface en façade (6,4 pouces). Avantage non négligeable d'un écran géant pour les fabricants comme les fournisseurs de contenus : le confort pousse à consommer davantage de vidéos, articles ou photos. Plus que jamais votre smartphone a des allures de téléviseur ou projecteur et voit souvent son format se réduire pour mieux tenir en main. Un écran plus grand dans un châssis plus compact, le duo gagnant du smartphone d'aujourd'hui qui laisse le beau rôle au contenu.