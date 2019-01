Smartphones : pourquoi coûtent-ils si cher ?

Comme tous les ans, une fenêtre s'est ouverte sur notre futur. Le célèbre salon CES de Las Vegas a présenté les prototypes technologiques les plus fous. Parmi eux, les nouveaux modèles de smartphones. Les performances de ces appareils continuent de s'améliorer en même temps que leur prix. Désormais, un modèle peut coûter 1 000 euros voire plus.



