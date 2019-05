Snapchat s’engage pour les élections européennes

Mais l’entreprise n’entend pas là réitérer son opération organisée lors des élections de mi-mandat américaines. Elle avait alors aidé plus de 425.000 utilisateurs majoritairement âgés de moins de 24 ans à aller enregistrer leur vote via TurboVote, et plus de 1,4 million à trouver leur bureau de vote en partenariat avec Get To The Polls, une association à but non lucratif. A l’étranger, Snapchat couvre d’ailleurs de très nombreux scrutins à travers le monde, de l’Allemagne au Mexique en passant par le Brésil ou l’Inde.