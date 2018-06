Solstice d’été 2018 : Google célèbre la nuit la plus courte de l'année avec un Doodle

Le solstice d’été n’est pas systématiquement le 21 juin. Sa date oscille entre le 20 et le 22 juin dans l'hémisphère nord et est le fruit de savants calculs et d’observations astronomiques. Car, en fait, il s’agit plus prosaïquement du jour où les rayons du soleil touchent la Terre avec l’angle le plus incliné. La trajectoire du soleil passe à son plus haut point dans le ciel pour nous. De manière assez étonnante, les personnes vivant à Lille vont profiter de davantage de jour (plus de 16h) que ceux vivant à Perpignan (moins de 16h). Plus on monte vers le pôle Nord, plus la durée de la nuit va être écourtée jusqu’à quasiment disparaître. Dans l’hémisphère Sud, actuellement aux portes de l’hiver, c’est évidemment la situation inverse. A partir de ce 21 juin, l’ensoleillement va commencer à diminuer.