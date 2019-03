Solution 17 : Inès Leornaduzzi, la pionnière de l’écologie digitale

Tout ce que l’on fait sur internet a une empreinte écologique. Nous, les 4 milliards d’internautes, les entreprises, les institutions. Ecrire un e-mail, regarder une vidéo, ne pas vider sa messagerie, envoyer des pièces lourdes. L’écologie digitale vise notamment à canaliser cette pollution numérique. Et quand Inès Leornaduzzi a réalisé le potentiel de son idée, elle n’a plus pensé qu’à cela et a tout plaqué pour fonder « Digital For the Planet », c’était il y a deux ans. A la fois, ONG mais aussi entreprise et laboratoire technologique pointu. L’un de ses objectifs : apporter des outils aux entreprises pour qu’elles puissent freiner leur pollution digitale, qu’elles puissent s’emparer puissamment de ce sujet et de façon très pragmatique. Et cela fonctionne, elle travaille aujourd’hui avec une vingtaine d’entreprises, et des collectivités, et ouvre des bureaux à l’international.