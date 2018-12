Son bébé mort-né, elle dénonce les pubs ciblées pour enfants qu'elle reçoit sur Internet

"Chers géants du web. Je sais que vous saviez que j'étais enceinte", commence Gillian Brockell, en admettant immédiatement qu'il s'agit de sa "faute". "Je ne pouvais simplement pas résister à ces hashtags d’Instagram comme #30weekspregnant (#enceintede30semaines) ou #babybump. Et, stupide de moi, j’ai même cliqué une ou deux fois sur des publicités liées à la grossesse sur Facebook", poursuit-elle.





Avant d’attaquer frontalement ces différentes compagnies sur le plan moral : "Mais ne m'avez-vous pas vu également effectuer des recherches sur les 'fausses contractions' ou 'le bébé ne bouge plus' ?". Et surtout, "quand j'ai posté un message avec les mots-clés 'dévastée', 'problèmes' et 'mort-né'? (...) N'est-ce pas aussi quelque chose que vous pouvez analyser ? (…) Si vos algorithmes sont suffisamment intelligents pour comprendre que j'étais enceinte, ou que j'ai accouché, ils sont sûrement suffisamment intelligents pour réaliser que mon bébé est mort et pour me proposer des publicités en conséquence. Ou alors peut-être simplement plus du tout", s’insurge-t-elle à la fin de sa lettre.