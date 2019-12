Son, TV, photo : découvrez la hotte de luxe de notre Noël high-tech

Sur un marché de l'enceinte connectée dont le prix moyen tourne entre 99 et 149 euros, forcément, l'enceinte de Cabasse a de quoi détonner. Elle s'appelle The Pearl, et tout chez elle est à grande échelle. Dans une sphère laquée de 32 cm de diamètre (et de plus de 20 kilos sur la balance !), le pionnier français du son haut-de-gamme dit avoir mis autant de technologie, autant de son que dans une enceinte d'un mètre trente de haut.

Et de fait, à l'écoute, on est très, très loin de l'enceinte bluetooth de base. Un son d'une clarté totale, qui sait pousser le volume sans distorsion, mais dans une enceinte qui semble plus pensée pour écouter du jazz ou du classique que de l'électro. Elle sait se connecter à tout (Bluetooth, Wifi, ethernet, sources extérieures analogiques et optiques, etc.) et peut se contrôler à partir de son smartphone ou d'une télécommande ronde sans fil élégante et discrète. Comptez 2.790 euros, mais n'oubliez pas qu'il vous en faudra deux pour écouter en vraie stéréo.