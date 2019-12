Le smartphone, le premier geste au réveil pour plus d’un Français sur deux

Pour plus d’un Français sur deux (et même pour 80% des 18-34 ans), regarder son smartphone est en effet devenu le premier geste au réveil. Pour 60% d'entre eux -quel que soit l'âge-, il s'agit de consulter les emails ou simplement de surfer sur Internet (58%). Et pour 52%, d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux.

De manière plus générale, plus d’un Français sur quatre interrogé peut ainsi cesser toute activité et rentrer chez lui s’il réalise qu’il a oublié son smartphone. Il faut dire que 45% des 25-44 ans se disent même anxieux à l’idée de partir de chez eux sans (40% pour l'ensemble des sondés), même s'ils parviendraient malgré tout à passer la journée sans leur appareil. Une peur d'être séparé de son smartphone qui a désormais un nom : la nomophobie. Seulement 28% sont prêts à s’en passer sans que ça ne leur cause la moindre peine.

Pourtant, selon une autre étude d’Axa Prévention et de l’association SOS Addictions sur l’hyperconnexion, deux personnes sur trois se déclaraient "maîtres de leurs écrans". Mais tout en consultant leur smartphone ou sa tablette toutes les deux minutes pour 48% des sondés…

*Étude réalisée par Yougov pour WeFix, auprès d’un panel de 1001 personnes, en décembre 2019