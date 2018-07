Sonos Beam : la barre de son qui va rendre votre salon intelligent

La Beam est une barre de son pour votre système audio-TV doté de l’assistant vocal Amazon. Cela ne remplace pas totalement une installation Home Cinema (sauf à y rajouter deux enceintes Sonos One ou Play:1) mais permet d’améliorer nettement le son de la diffusion du programme TV, du film, de vos parties endiablées sur la console et de tout ce qui se raccorde à votre écran. Et même de votre musique streamée depuis votre smartphone ou tablette.





Contrairement à ses aînées, la Beam affiche des dimensions réduites de 60% (65 cm de longueur sur 10 cm de profondeur et 6,8 cm de hauteur). De quoi séduire ceux qui ne disposent pas de grands espaces ou d’immenses écrans. Disponible en noir ou en blanc, elle sait alors se faire discrète, posée sur le meuble ou accrochée au mur. Les commandes tactiles sont sur la partie supérieure et restent accessibles quel que soit le positionnement de la barre.





La Beam renferme quatre woofers (haut-parleurs pour les basses), dont deux positionnés aux extrémités et orientés à 45 degrés, et un tweeter central (pour les aigus et voix). De quoi envoyer du très bon son stéréo dans toute la pièce, même en l’absence d’un caisson de basses.