A la campagne, le "Smart Village" veut parler d'égal à égal avec la "Smart City"

Vu des villes, on considère souvent les campagnes comme des territoires en déclin. Une idée globalement fausse, l'exode rural s'étant arrêté dans les années 1970. Depuis 40 ans, les petites villes gagnent en population, surtout quand elles sont à portée d'un ou plusieurs bassins d'emploi. Selon le Commissariat à l'Égalité des territoires, sur les sept millions de Français qui déménagent chaque année, plus de la moitié se déplacent ainsi vers une zone moins dense en population.





Un constat réjouissant qui cache une réalité beaucoup plus contrastée : dans les villages de France, il y a ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Affaire de moyens, de situation géographique, de démographie, mais aussi d'initiatives. Parmi celles dopant l'attractivité des campagnes, figurent les "Smart Villages", ces actions locales qui créent du lien, de l'activité et permettent de conserver les administrés et d'en gagner de nouveaux. Alors, un peu de fibre optique et le problème serait donc réglé ? Pas forcément.