L'ASTUCE GEEK - Privé d'ADSL, pas couvert par la 4G : faut-il tenter l'internet par satellite ?

Avec près de 100% de la population couverte en haut débit, la France peut se targuer d'être l'un des pays d'Europe où l'internet est le plus accessible, tant géographiquement qu'en terme de prix. Une réalité qui cache des exceptions par milliers, des villages entiers où le débit de l'ADSL fait penser au supplice de la goutte d'eau, des quartiers où la 4G n'a jamais mis les pieds. Or en vingt ans, disposer d'une connexion fiable n'est plus devenu un luxe, mais plutôt un atout indispensable pour les villes et les régions.





Si vous êtes dans une zone blanche, sans connexion, ou dans l'une de ces zones grises mal desservies, vous aurez du baume au coeur à vous dire que vous êtes probablement prioritaire pour la suite, pour le passage à la fibre, souvent déployée en premier dans les bourgs les moins bien connectés. Des informations à aller chercher dans le STDAN, le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique, qui trace département par département la couverture numérique à 10 ou 20 ans. En attendant, il reste le satellite, des offres d'accès haut débit certes non sans défaut mais qui ont pour atout de fonctionner vraiment partout.