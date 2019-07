L’ASTUCE GEEK - Vous avez une maison à la campagne ? Comment bien déployer le wifi en extérieur

- La borne wifi : certaines permettent, à la façon d’un routeur, d’étendre la couverture internet en servant de relais à votre box. De plus en plus de modèles sont compatibles avec une utilisation extérieure et peuvent être installés près d’une piscine ou exposés aux intempéries.





Si votre terrain est vraiment très grand, il est possible de créer un wifi mesh composé d’un réseau de bornes wifi. Ces dernières se relaient entre elles pour couvrir une zone maximale (comme le Orbi Outdoor ci-dessous à raccorder à un réseau wifi existant - 299 euros). Mais il faudra pouvoir alimenter électriquement chaque borne. L’avantage est d’avoir un seul et même réseau sur toute votre habitation et ses dépendances. Vos appareils basculent automatiquement, et de manière transparente pour vous, sur la borne la plus performante.