Soyez vigilants, des pirates informatiques se font passer pour l’Assurance maladie

Si vous recevez un spam sur votre messagerie électronique ou si le message paraît être une tentative de phishing, ne répondez pas et n'ouvrez pas les pièces jointes, les images ou les liens contenus dans le message. La première chose à faire est de signaler cet e-mail frauduleux sur la plateforme Signal Spam. "Les signalements effectués permettent d'identifier et d'agir contre les 'spammeurs' au niveau national, en partenariat avec les professionnels de l'internet et les autorités publiques compétentes", indique la CNIL sur son site internet.





Pour ce faire, il suffit donc de vous rendre sur la plateforme "Signal Spam" et de vous inscrire, puis de télécharger l'extension gratuite pour votre logiciel de messagerie (Thunderbird, Outlook ou Mail pour Mac) ou votre navigateur internet (Firefox, Safari, Chrome). Outre la fonction de signalement, les modules pour vos messageries vous protègent contre le phishing. Grâce aux alertes reçues de la plateforme Signal Spam, la CNIL déclenche des enquêtes et contrôles sur place et peut être amenée à sanctionner les spammeurs.