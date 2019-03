Stadia : Google dévoile sa plateforme de jeux vidéo en streaming

Google a dévoilé mardi une plateforme technique de jeux vidéo en streaming appelée Stadia. Avec cette plateforme de "nouvelle génération", qui sera disponible dès cette année, il sera possible de jouer depuis différents appareils (tablette, smartphone, télévision, etc) à des jeux sophistiqués sans accroc et sans avoir à les télécharger ou à les installer, ont expliqué les responsables du groupe lors d'une conférence annuelle des développeurs de jeux vidéo à San Francisco.





"Stadia permet un accès instantané à un jeu", a expliqué Phil Harrison, un des responsables du sujet chez Google.





Côté créateurs de jeux, ce service, qui utilise la puissance des "data centers" de Google, permet de créer plus vite et plus facilement, y compris des jeux très sophistiqués graphiquement, ont aussi expliqué les responsables du groupe américain.